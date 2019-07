ROMA, FONSECA TELEFONA A HIGUAIN

18/07/2019

La Roma non molla: il grande obiettivo del calciomercato giallorosso era e resta Gonzalo Higuain. Tanto che per portare il Pipita nella Capitale, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si sarebbe mosso direttamente Paulo Fonseca. Il tecnico, che nei giorni scorsi aveva già chiamato Veretout per convincerlo a scegliere la Roma, ora avrebbe fatto lo stesso con Higuain nonostante l'argentino fino ad oggi non abbia mai realmente aperto ai giallorossi.