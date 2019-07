ROMA, FONSECA: "HIGUAIN? NO COMMENT"

08/07/2019

"Higuain? Non è mia intenzione parlare di giocatori che non sono qui presenti". Lo ha detto il nuovo tecnico della Roma Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Se dovesse arrivare avremo modo di parlare - ha aggiunto - Ora però non mi sembra giusto parlare di giocatori in altre squadre, preferisco parlare dei calciatori in rosa. Zaniolo? È un calciatore di grande talento a cui noi teniamo molto. Quello che conta è il presente e il futuro, qualsiasi giocatore faccia parte della Roma deve dimostrare di meritare questa maglia".