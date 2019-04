ROMA, BENATIA STRIZZA L'OCCHIO: "TORNARE? MAGARI"

11/04/2019

A pochi mesi dall'improvviso divorzio con la Juventus per trasferirsi in Qatar, Medhi Benatia non esclude di tornare a giocare in Serie A. L'ex difensore bianconero, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', è rimasto molto legato a Roma, dove fino a qualche mese fa aveva ancora casa. "Garcia mi ha dato fiducia, a volte gli facevo anche da interprete, dopo i due mostri Totti e De Rossi mi fece capitano. Sono cose che non dimentico, così come l’Olimpico. Quando entri in quello stadio, con quella gente, hai voglia di spaccare il mondo. Meriterebbero di vincere di più, quei tifosi. E io li capisco. Il vero romanista vuole vincere. Tornare? Magari... Roma rimarrà sempre speciale per me".