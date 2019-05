ROBBEN SI METTE SUL MERCATO: "NON SMETTO"

05/05/2019

Arjen Robben è tornato in campo ieri col Bayern nella sfida vinta 3-1 con l'Hannover dopo 161 giorni lontano dai campi a causa di un problema muscolare e di ben otto ricadute fra polpaccio, schiena e quadricipite. L’olandese, in scadenza di contratto, è stato accolto alla grande dal pubblico bavarese e dopo il match sul proprio futuro ha dichiarato: “Sono contento che si siano interessate a me così tante squadre, ma in questi mesi ho pensato solo a riprendermi. Ora però posso dire che amo il calcio e che voglio continuare a giocare”.