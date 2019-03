REAL, ZIDANE VUOLE NDOMBELE'

27/03/2019

C'è anche Tanguy Ndombelé nella lista presentata da Zinedine Zidane a Florentino Perez per la campagna acquisti della stagione 2019/20. Lo riporta 'As' sottolineando che il centrocampista francese di origini congolese nella mente di Zizou avrebbe il ruolo svolto al Real dei 'Galacticos' da Makelele. Il calciatore dell'Olympique Lione classe '96 ha esordito con i 'Bleus' in nazionale l'11 ottobre scorso prendendo il posto di Paul Pogba, un altro dei calciatori che Zidane ha segnalato in vista dell'estate.