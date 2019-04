REAL, ZIDANE PROVA A TRATTENERE VARANE

22/04/2019

Raphael Varane potrebbe non lasciare il Real Madrid a fine stagione. L'arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina delle 'merenque', infatti, ha cambiato le carte in tavola. L'allenatore ha grande stima nel difensore centrale francese che, dal canto suo, aveva più volte manifestato il desiderio di lasciare Madrid per trasferirsi in un club di livello assoluto, come il Manchester United, il Bayern Monaco o la Juve, per ricominciare a costruire qualcosa d'importante. Ma è di queste ore la notizia, rilanciata dai media spagnoli, che al giocatore il club più titolato del mondo avrebbe proposto un rinnovo del contratto di fronte al quale sarebbe difficile dire di no: 9 milioni netti a stagione, 3 in più di quanti il francese ne percepisce attualmente. Varane diventerebbe così uno dei calciatori più pagati della rosa del Real Madrid.