REAL, VARANE MEDITA L'ADDIO

19/03/2019

Raphael Varane sta meditando l'addio al Real Madrid a fine stagione. Secondo il quotidiano francese L'Équipe, il difensore centrale vuole cambiare aria, in cerca di nuove sfide, malgrado il recente ritorno in panchina del connazionale Zinedine Zidane, suo grande estimatore. Varane, all'inizio della scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino giugno 2022. Il club che vuole ingaggiarlo dovrà raggiungere un accordo con il Real Madrid o, in alternativa, pagare una clausola rescissoria vicina ai 200 milioni. Il cartellino del francese, che compirà 26 anni alla fine di aprile, ha una valutazione di 80 milioni.