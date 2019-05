REAL, TORNA MARCOS ALONSO?

24/05/2019

Il il futuro al Chelsea di Marcos Alonso, spiega l'Evening Standard, è in dubbio perché il Real Madrid sta pensando al ritorno dell'esterno mancino che ha lasciato i Blancos nel 2010 per il Bolton Wandereres. Lo stesso giocatore ha in un certyo senso aperto all'ipotesi Real: "Sono felice al Chelsea ma vedremo cosa accadrà in estate. Sono concentrato sulla finale di Europa League contro l'Arsenal, sarei felice di restare ma sono contento degli apprezzamenti".