REAL, ORA BALE VUOLE RESTARE

21/04/2019

Gareth Bale si separerà dal Real Madrid a fine stagione? A dire il vero sembra di no. Almeno per il programma tv Jugones, secondo cui il gallese avrebbe cambiato idea e deciso di restare alla 'Casa blanca'. Le voci di una partenza dell'ormai ex 'Mister 100 milioni' sono sempre state insistenti, ma le ultime circostanze lo avrebbero indotto a rivedere i propri progetti. Anche il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Bernabeu avrebbe contribuito al dietro front di Bale, che non si curerebbe troppo dei possibili arrivi in estate del belga Eden Hazard dal Chelsea e del danese Christian Eriksen dal Tottenham Hotspur, che alimenteranno la concorreza nel settore avanzato.