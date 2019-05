REAL, OFFERTA SHOCK PER MBAPPE'

08/05/2019

Il Real Madrid è pronto ad offrire 280 milioni di euro per strappare Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain. Secondo France Football, il club spagnolo pur portare in Spagna l'attaccante francese sarebbe disposto a battere il primato per un trasferimento che appartiene al PSG con 222 milioni per prendere Neymar dal Barcellona. Mbappé è una richiesta precisa di Zinedine Zidane, che spera anche nell'arrivo di Hazard e Pogba per aprire una nuova era di 'galacticos'.