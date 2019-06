REAL, OFFERTA SHOCK ALLO UNITED PER POGBA

02/06/2019

Il Real Madrid non molla Paul Pogba e per convincere il Manchester United, proprietario del cartellino, è pronto a mettere sul tavolo tre nomi: Bale, Keylor Navas e James Rodriguez. Lo scrive oggi il 'Times' secondo cui in questo modo il club di Florentino Perez intende abbassare la valutazione che i Red Devils danno al francese: circa 150 milioni.