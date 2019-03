REAL MADRID, PRIMI SONDAGGI PER ICARDI

19/03/2019

Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, ci sarebbero stati i primi sondaggi degli intermediari de Real Madrid per portare Icardi alla Casa Blanca, dove l'argentino viene considerato l'alternativa ad Harry Kane. La valutazione sarebbe di 80 milioni di euro perché Suning si sarebbe rassegnata a non riuscire ad incassare i 110 della clausola.