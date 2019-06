REAL MADRID, POGBA PRIMA SCELTA A CENTROCAMPO

27/06/2019

La calda estate del Real Madrid, che ha riportato Zinedine Zidane in panchina dopo l'interregno di Lopetegui e Solari, riserva un'appendice: gli arrivi di Hazard, Rodrygo, Mendy, Militao e Jovic non bastano a formare una squadra insuperabile. A Zidane manca ancora una tessera per completare il puzzle, ossia un centrocampista in grado di affiancare il trio formato da Modric, Kroos e Casemiro, ma anche di garantire una certa concretezza in fase realizzativa. Sono quattro i nomi nel taccuino di Florentino Perez: Pogba, Eriksen, Van de Beek e Ndombe'le'. Il primo è il più gradito da Zidane, la prima scelta, ma bisogna prima superare un paio di difficoltà: la prima è rappresentata dalla concorrenza della Juve, la seconda dall'ingaggio eccessivo del giocatore (che chiede 17 milioni a stagione). Nel caso in cui dovesse fallire l'operazione Pogba, ecco pronta l'alternativa: è Van de Beek, 22 anni, dell'Ajax. Il suo costo? 70 milioni, una cifra non impossibile per la 'Casa Blanca'. Scendono, invece, le quotazioni di Eriksen del Tottenham, che costa 100 milioni, ma ha un contratto in scadenza 2020. E Ndombele? Per lui il Tottanham ha pronti 60 milioni che è la cifra chiesta dal Lione. Niente Madrid, dunque.