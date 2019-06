REAL, KEYLOR NAVAS IN USCITA

11/06/2019

In casa Real è in corso una rivoluzione e i cambiamenti riguardano anche la porta. Secondo quanto riporta As, infatti, Keylor Navas non rientrerebbe più nei piani di Zidane, intenzionato a puntare tutto su Thibaut Courtois. Per il portiere della Costa Rica i Blancos ascolteranno le offerte dei club interessati, ma non prenderanno in considerazioni cifre inferiori ai 17 milioni di euro.