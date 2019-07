REAL, BALE PUO' TORNARE AL TOTTENHAM

16/07/2019

Gareth Bale potrebbe tornare al Tottenham. Ne sono convinti in Spagna. Secondo quanto riporta Marca, gli Spurs sarebbero pronti infatti a sborsare 60 milioni per il gallese. Resta però da risolvere il nodo ingaggio. Attualmente Bale guadagna infatti 17 mln a stagione, una cifra insostenibile per il Tottenham, che al massimo potrebbe permettersi uno stipendio intorno agli 8 milioni.