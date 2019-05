REAL, AGENTE BALE: "VUOLE RESTARE MA BISOGNA CHIEDERE A ZIDANE"

08/05/2019

"Non sono sicuro che Zidane voglia che resti, ma per il momento Gareth vuole rimanere". L'agente di Bale, Johathan Barnett, ha lasciato intendere come il futuro del suo assistito al Real Madrid sia incerto. Stando alle indiscrezioni della stampa spagnola il tecnico francese avrebbe fatto capire di non voler puntare per il prossimo anno su Ceballos, Marcos Llorente e sullo stesso Bale. L'ex stella del Tottenham, da quando Zizou è tornato in Spagna, è stato poco impiegato ed è quasi sempre entrato dalla panchina.