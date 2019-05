RABIOT, NO ALLA SERIE A

08/05/2019

L'ipotesi che Adrien Rabiot possa accasarsi alla Juventus si allontana. Come riporta L'Equipe, il giocatore in scadenza di contratto con il Psg non è attratto dal campionato italiano. Sul centrocampista francese si è mossa mezza Europa, anche se Barcellona e Real Madrid si sono tirate indietro dopo aver sentito le richieste della madre-agente del calciatore. Anche in Inghilterra, da Arsenal a Manchester City, non mancano estimatori per Rabiot, che in ogni caso non ha ancora deciso la sua prossima destinazione.