RABIOT-JUVE? LA MAMMA: "MEGLIO NON PARLARE PER ORA"

27/06/2019

Che Adrien Rabiot lasci il Psg è cosa nota. Che venga alla Juve molto probabile. Ma la madre del centrocampista francese per ora non si sbilancia e si limita a smentire alcune voci: "Ho letto che mio figlio non si sarebbe presentato a un appuntamento con Leonardo o che abbiamo rifiutato una proposta di rinnovo del Psg: è assolutamente falso. Non c'è stata nessuna discussione tra me e Leonardo, lui ha fatto solo una telefonata di cortesia. Accordo con la Juve? Sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta".