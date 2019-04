RABIOT, DALLA SPAGNA: "LA JUVE CI PROVA"

09/04/2019

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da decidere. Il precontratto col Barcellona non è stato ancora depositato e al momento la madre-agente del calciatore Veronique starebbe lavorando su più fronti a caccia dell'offerta migliore. In particolare, stando ad alcuni media spagnoli, trattative avanzate sarebbero già state avviate con Paratici, pronto a soffiare il giocatore al Barcellona lavorando in gran segreto all'operazione.