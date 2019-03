PSG, IPOTESI DE GEA: ADDIO BUFFON?

31/03/2019

In estate David De Gea potrebbe lasciare il Manchester United e il Paris Saint-Germain starebbe pensando al clamoroso colpo. Il portiere spagnolo, dopo essere stato vicino al rinnovo di contratto con i Red Devils, appare oggi lontano da una possibile permanenza alla corte di Ole Gunnar Solksjaer e secondo quanto riporta il Sun i parigini sarebbero pronti a una folle offerta per De Gea: contratto da 350.000 sterline a settimana per l'estremo difensore, che metterebbe alla porta Gianluigi Buffon.