PSG, DANI ALVES LASCIA: "CICLO FINITO"

23/06/2019

Dani Alves, con un post su Instagram, ha ufficializzato l'addio al Paris Saint Germain: "Nella vita tutto finisce, ringrazio il club per avermi dato la chance di scrivere una pagina della sua storia. Due anni in cui mi sono continuamente reinventato per compiere la mia missione. Chiedo scusa se a volte non sono stato all'altezza".