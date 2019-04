POGBA, LA JUVE TENTA IL SORPASSO SUL REAL

29/04/2019

La Juve non si arrende per Pogba, ormai sempre più lontano dallo United. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sembrano intenzionati infatti a dar battaglia al Real per il francese, cercando di far leva sull'ottimo rapporto del giocatore con l'ambiente bianconero, con Allegri e con alcuni ex compagni di squadra. Per Paul i Blancos si sono mossi da tempo e al momento sono in pole, ma la Juve sembra intenzionata a mollare facilmente la presa.