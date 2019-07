PETRACHI: "ZANIOLO NON È IN VENDITA, MA VALUTIAMO TUTTO"

15/07/2019

Il d.s. della Roma, Gianluca Petrachi, ha fatto il punto sul mercato della Roma: "Con le partenze di Manolas e Marcano necessitiamo di due difensori centrali. Stiamo lavorando su più fronti e speriamo di ufficializzare qualcosa in tempi brevi. A fine ritiro valuteremo chi sarà utile al progetto tecnico e chi sarà invece sul mercato. Non parlo dei singoli. Zaniolo non é in vendita, ma nel calcio bisogna valutare tutto".