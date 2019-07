PERIN-BENFICA, DOMANI LA GIORNATA DECISIVA

15/07/2019

Non solo acquisti in casa Juventus, i bianconeri stanno lavorando anche sul fronte cessioni, con Mattia Perin vicinissimo a lasciare Madama dopo appena un anno: nel suo futuro il campionato portoghese e il Benfica. Il portiere della Juve è infatti ad un passo dal firmare con il Benfica, visto che come riporta Sky Sport il club portoghese è a Torino per definire gli ultimi dettagli che porteranno Perin a Lisbona in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni.