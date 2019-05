PERCASSI BLINDA GASPERINI: "PER ME RESTA A VITA"

17/05/2019

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ribadisce la volontà di tenere Gasperini. "Ha un contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno e per me il problema non esiste - ha spiegato il patron dell'Atalanta -. Come sempre a fine stagione ci incontreremo e faremo il punto". "Certo, avendo ottenuto risultati incredibili è logico che possa piacere ad altri club però Bergamo è innamorata di lui, questo è un ambiente ideale per lavorare - ha aggiunto -. Esiste un legame unico tra squadra, tecnico e città: per me rimane a vita qua".