PARMA: IDEA SKRTEL A PARAMETRO ZERO

13/04/2019

Il Parma pensa a un nuovo innesto di valore ed esperienza per la difesa. Il club emiliano è al lavoro per raggiungere l'accordo con Martin Skrtel, slovacco classe '84 che dopo 9 anni al Liverpool dal 2016 è in forza al Fenerbahce e a fine stagione sarà libero a parametro zero. Lo riporta 'Rai Sport'.