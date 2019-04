PARMA, IDEA MEDEL PER IL CENTROCAMPO

01/04/2019

Gary Medel potrebbe tornare in Italia. La notizia arriva dalla Turchia, dove Takvim riferisce di un interesse del Parma per l'ex centrocampista dell'Inter. Il giocatore sarebbe intenzionato a lasciare il Besiktas nella prossima sessione di mercato e i ducali avrebbero intenzione di riportarlo in Serie A con un'operazione in stile Kucka.