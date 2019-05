NOVARA: ESONERATO SANNINO, TORNA VIALI

05/05/2019

La sconfitta di Pisa ha lasciato il segno al Novara, che ha esonerato l'allenatore Beppe Sannino e ha richiamato William Viali. Il 19 febbraio scorso c'era stato il cambio della guardia: via Viali e dentro Sannino, con la speranza che la fama di 'sergente di ferro' di quest'ultimo potesse dare la scossa. Le attese sono andate deluse: il Novara è rimasto al nono era la società ha deciso di ridare a Viali la squadra per i prossimi play-off di serie C.