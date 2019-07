NIENTE MILAN, SERI A UN PASSO DAL GALA

16/07/2019

Niente Milan per Jean Michael Seri. Il centrocampista ivoriano è infatti ormai a un passo dal Galatasaray. Nella scorsa settimana i dirigenti rossoneri avevano avuto un incontro con l'entourage del calciatore, ma poi da Maldini & Co. non sono più arrivati segnali al giocatore del Fulham e così il club turco si è inserito chiudendo l'operazione. Seri andrà al Gala con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.