NEYMAR-BARÇA: MARTEDI' INCONTRO ESPLORATIVO

01/07/2019

Novità dal Brasile sul possibile ritorno di Neymar al Barça. Secondo quanto riporta Esporte Interativo, martedì sarebbe in programma a Barcellona un primo incontro tra il padre dell'attaccate e il dirigente blaugrana André Cury per fare il punto della situazione e parlare di un potenziale rientro in Spagna di O Ney. Un colloquio esplorativo a cui dovrebbe prendere parte anche il legale della famiglia Neymar per valutare tutti gli aspetti della questione ed eventualmente studiare un piano per convincere il Psg a lasciar partire il giocatore.