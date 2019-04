NAPOLI, YOUNES: "RESTO PER VINCERE LO SCUDETTO"

11/04/2019

"Il Napoli è il club perfetto per me, in città mi sento a casa. Non voglio andare via prima di aver vinto lo scudetto". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Amin Younes in un'intervista a spox.com. Younes ha raccontato di essersi ambientato a Napoli, fugando le voci su un possibile addio che erano circolate già a gennaio: "Non ho mai voluto andare via. Il mio unico obiettivo era e rimane quello di affermarmi al Napoli. A gennaio ho trascorso qualche settimana in Belgio per sottopormi a una speciale riabilitazione e poter tornare in campo al 100%. Il Napoli è sempre stato il club perfetto per me".