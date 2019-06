NAPOLI, L'ATLETICO FA SUL SERIO PER HYSAJ

22/06/2019

L'Atletico Madrid fa sul serio ed è pronto all'affondo per Elseid Hysaj. Secondo il Corriere dello Sport, i Colchoneros sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il terzino albanese, una cifra che accontenterebbe il Napoli, visto che il ragazzo non rientra nei piani di Ancelotti.