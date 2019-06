NAPOLI, JAMES RODRIGUEZ: "NON SO DOVE ANDRÒ"

24/06/2019

"Ora sto pensando a tutto ciò che è la Coppa, ancora non so dove andrò". James Rodriguez non offre indizi sul suo futuro. Il colombiano, attualmente impegnato in Brasile con la sua nazionale per la Coppa America, è rientrato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco ed è un obiettivo dichiarato del Napoli. "La decisione dipende dal Real, penso che ci siano persone che fanno molto, io qui non posso fare nulla", ha chiarito l'attaccante dopo la vittoria del 'Cafeteros' sul Paraguay. E ha aggiunto: "Non ho mai parlato con Zidane".