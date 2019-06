NAPOLI, INSIGNE APRE ALL'ATLETICO

23/06/2019

Lorenzo Insigne flirta con l'Atletico. Lo riporta Il Mattino, spiegando che l'affare, a certe cifre, potrebbe anche andare in porto. I Colchoneros sono molto interessati all'attaccante azzurro e anche il giocatore gradirebbe la nuova destinazione, lasciando aperta la porta al club spagnolo. Sia per una questione economica (potrebbe guadagnare 6,5 mln a stagione), sia per la presenza in panchina di Diego Simeone. Tecnico per cui Insigne nutre una grande stima.