NAPOLI: C'E' L'ACCORDO PER VERETOUT

15/05/2019

Sarà Jordan Veretout il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Come riporta la redazione francese di RMC Sport, il club partenopeo ha trovato l'accordo totale con il centrocampista francese della Fiorentina su una base di un contratto quinquennale. Per chiudere l'operazione adesso serve limare la differenza tra domanda ed offerta: i toscani chiedono 27 milioni di euro per il cartellino.