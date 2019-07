NAPOLI, ANCELOTTI SU ICARDI: "OTTIMO GIOCATORE, LO APPREZZANO IN TANTI"

08/07/2019

Carlo Ancelotti ha parlato di Icardi nella conferenza stampa di presentazione della stagione del suo Napoli: "E' un ottimo giocatore apprezzato da molti, non solo da me. Per il Napoli è positivo che certi giocatori vengano accostati con credibilità. C'è l'apprezzamento per il giocatore e nulla più".