NAPOLI, ADL: "INSIGNE COME QUAGLIARELLA..."

16/05/2019

In casa Napoli è tempo di cena di fine anno e prende la parola AdL, che tra le altre cose paragona Insigne a Quagliarella per via delle stesse origini napoletane: "Insigne? Per i napoletani questo territorio è sempre scomodo, ricordate Quagliarella? Venne con tanta voglia da Udine, poi fu costretto a scappare via e solo dopo tempo abbiamo scoperto l'arcano. Questo è un territorio straordinario, il più ricco d'Italia come potenzialità. Ma è beffardo, non ti regala nulla e ti sottrae. Il limite di noi napoletani è che dopo il dito ci prendiamo tutto il braccio. Quagliarella ha dimostrato di essere un bravo calciatore dove non sentiva il peso di questo condizionamento che subiva e di cui non parlava con nessuno".