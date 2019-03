MOURINHO: "ZIDANE IL MEGLIO PER IL REAL"

24/03/2019

In un'intervista rilasciata a Canal +, José Mourinho ha parlato del ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid: "Ha iniziato una nuova fase della sua carriera, deve costruire una squadra, lui deve prendere delle decisioni, comprare giocatori, vendere - ha spiegato lo Special One -. Deve allenarli, trasmettere loro la loro filosofia. Penso che sia probabilmente la persona migliore per questo club".