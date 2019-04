MOURINHO, VOGLIA DI SERIE A: SPUNTA LA ROMA

08/04/2019

José Mourinho sta aspettando solo il momento giusto per tornare in panchina. Dopo l'addio allo United, lo Special One avrebbe messo l'Italia in cima alla sua lista dei desideri, sondando il terreno anche con l'Inter. Soluzione che Marotta però non sembra prendere in considerazione, spingendo il portoghese verso altri lidi. In particolare, stando a Telefoot, verso la Roma, a caccia di un tecnico per la prossima stagione.