MOURINHO: "VADO DOVE C'E' UN PROGETTO"

02/06/2019

"Vincere un quinto campionato in un Paese diverso o la Champions League con un terzo club sono cose che mi piacerebbe fare, ma non lo farei solo per quello. Vado solo dove un progetto mi convince". Così Jose' Mourinho, al momento senza panchina dopo l'esonero dal Manchester United lo scorso dicembre, parla del suo futuro in un'intervista a Eleven Sports Portugal.