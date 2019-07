MILAN, SONDAGGIO PER BENNACER

04/07/2019

Il Milan fa un sondaggio per Ismael Bennacer. L'incontro in sede con Pietro Accardi, d.s. dell'Empoli, non è servito soltanto a rifinire i dettagli dell'operazione Krunic, di fatto chiusa un mese fa, ma anche a discutere del centrocampista algerino, che Giampaolo potrebbe utilizzare come regista nel suo 4-3-1-2. A Bennacer si erano interessati anche Fiorentina e Napoli.