MILAN-SENSI: LE CONCORRENTI NON MANCANO

27/03/2019

L'ottima prova di Stefano Sensi in Nazionale ha convinto ulteriormente il Milan sulle qualità del regista del Sassuolo. Leonardo sta monitorando la situazione e in estate, con un'offerta di 25 milioni di euro, potrebbe esserci l'assalto decisivo. Le concorrenti però non mancano, sia in Italia che in Europa: dalla Spagna fanno sapere che anche il Barcellona lo sta seguendo.