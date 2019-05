MILAN, SENSI A UN PASSO

20/05/2019

Il Milan si prepara all'ultima giornata di campionato sperando in un passo falso di Inter o Atalanta. Ma intanto, fuori dal campo, la società progetta anche il calciomercato estivo, che sarà incentrato sui giovani calciatori, meglio ancora se italiani. A questo identikit risponde perfettamente Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo che, secondo 'Tuttosport', è ad un passo dal Milan, con tutti gli accordi praticamente già concretizzati almeno dal punto di vista verbale. Il Sassuolo a fine stagione dovrà versare 12 milioni nelle casse del Milan per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. Il club rossonero aggiungerà 13 milioni a questa somma (quindi un esborso non grande dal punto di vista economico) per prelevare dai neroverdi Stefano Sensi, il cui cartellino vale quindi 25 milioni.