MILAN, SCARONI: "FIDUCIA NELL'ALLENATORE"

09/05/2019

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, in una pausa dell'assemblea di Lega ribadisce la sua fiducia in Gattuso. "Siamo, nonostante tutto, a tre punti dalla Champions League, sono fiducioso per questo finale di campionato. Sia l'allenatore che i nostri dirigenti sportivi godono della nostra massima fiducia, anche alla luce della corretta gestione delle criticità più recenti", ha detto all'Ansa.