MILAN, OCCASIONE BRAHIMI PER LA FASCIA

13/03/2019

Spunta un nome nuovo per la fascia del Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, domenica un osservatore rossonero ha seguito Feirense-Porto per monitorare da vicino Yacine Brahimi. L'esterno franco-algerino è in scadenza a giugno e potrebbe essere un'ottima occasione per rinforzare la rosa della prossima stagione.