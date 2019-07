MILAN, MALDINI: "DONNARUMMA? L'IDEA E' DI TENERLO PER TANTO TEMPO"

08/07/2019

"L'idea di avere Donnarumma con noi ancora per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa". Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, a proposito del futuro del portiere italiano. "Questa è la nostra posizione in questo momento", ha aggiunto.