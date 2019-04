MILAN, GATTUSO: "LA FRASE SU MIO FUTURO OGGI NON LA RIDIREI"

01/04/2019

"Quella frase oggi non la ridirei. Ma sono fatto così, ho pregi e difetti, mi piace essere vero, le cose che penso". Così il tecnico del Milan Rino Gattuso tornando sulle dichiarazioni di venerdì sul suo futuro, 'tra due mesi saprete', che tanto hanno fatto discutere. "Se analizzo come mi sono uscite quelle parole, avrei potuto stare zitto e non creare le problematiche che negli ultimi giorni sono venute fuori", ha aggiunto.