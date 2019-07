MILAN: E' FATTA PER BENNACER

04/07/2019

Il Milan è pronto a piazzare il terzo colpo in entrata dopo le operazioni Krunic e Theo Hernandez. Come riferito dal nostro Claudio Raimondi, i rossoneri hanno praticamente definito con l'Empoli l'acquisto Ismael Bennacer, che firmerà un contratto di cinque anni da 1,3 milioni netti a stagione. Ai toscani vanno invece 16 milioni di euro più bonus. Per l'ufficialità è ormai questione di ore.