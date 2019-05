MILAN, CASTING ALLENATORE: QUATTRO CANDIDATI

29/05/2019

La Gazzetta dello Sport fa le carte ai pretendenti alla panchina del Milan: quattro i nomi in corsa, con Simone Inzaghi (a maggior ragione se arrivasse Tare come ds) e Marco Giampaolo su tutti. Da non scartare comunque le ipotesi De Zerbi e Di Francesco mentre si sfila Jardim, confermato dal Monaco.