MILAN, CALDARA: "VOGLIO RESTARE QUI"

26/04/2019

È tornato in campo con la Lazio dopo una stagione lontano dai campi e ora Mattia Caldara vuole portare il Milan in Champions League: "Ci crediamo - ha detto in esclusiva a SportMediaset - Siamo quarti, veniamo da risultati negativi, ma abbiamo tutto nelle nostre mani, dipende da noi. Mi sento in debito con la società e i tifosi per cui l'anno prossimo voglio assolutamente rimanere qui, perché non sono riuscito a dare quello che questa società merita e quindi adesso che sto bene spero davvero di riuscirci".